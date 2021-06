Se billedserie Godt nok er børn ikke de mest sarte sjæle, men de mange fugleklatter gør nok ikke ligefrem legeoplevelsen bedre. Foto: Philip Horup

Send til din ven. X Artiklen: Ny legeplads er blevet fuglenes yndlingstoilet: - Jeg frygter, vi skal gøre det rent hver dag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny legeplads er blevet fuglenes yndlingstoilet: - Jeg frygter, vi skal gøre det rent hver dag

Helsingør - 15. juni 2021 kl. 13:34 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Helsingørs centrale torv har været igennem en grundig forårsklargøring, så pladsen kunne stå knivskarpt og indbydende til sommerens mange aktiviteter og besøgende.

Og i et forsøg på at gøre Axeltorv endnu mere attraktivt for særligt børnefamilierne blev et nyt og fint lille legeområde etableret.

Legepladsen er udført i lækre materialer, og tematisk er der også tænkt over tingene, da legepladsen ovenikøbet inddrager byens historie med tryk på det maritime og royale.

Der er bare ikke rigtig tænkt på, hvem der skal gøre legepladsen rent.

Mangler en aftale I de første par dage stod legepladsen indbydende frem, men som dagene er gået, er der kun kommet mere og mere fuglelort på redskaberne.

Det er blevet så grelt, at noget af legetøjet er decideret ubrugeligt. Især et mobilt skibsror er blevet et regulært yndlingstoilet for torvets mange fugle.

Nordsjællands Park & Vej står for rengøringen og vedligeholdelsen af flere af kommunens offentlige arealer og heriblandt Axeltorv, men ifølge direktør Niels Christian Koefod har der hidtil ikke været nogen aftale om rengøring af den udvidede legeplads.

- Det ligner, det er faldet mellem to stole. Nu har I gjort os opmærksom på det, og da opgaven på sigt skal overdrages til os - vi har bare ikke detaljerne på plads endnu - har vi besluttet, at vi gør noget ved det, siger direktør i Nordsjællands Park & Vej Niels Christian Koefod.

Mulig rengøring hver dag Selvom det efterhånden er lang tid siden legepladsen - der har kostet kommunekassen 150.000 kroner - stod færdig, er der altså ifølge Niels Christian Koefod ikke en aftale om vedligehold på plads endnu.

Et af punkterne - der skal styr på - er, hvor hyppigt legepladsen skal gøres rent. Her frygter direktøren i Nordsjællands Park & Vej, at det kræver daglig rengøring, hvis legepladsen skal holdes lækker.

- Det er vanskeligt, fordi der er så mange fugle på torvet, så det er svært at undgå. Vi vasker i forvejen alle bænke og cykelstativer en gang om ugen, og jeg kan godt frygte, at vi skal gøre legeområdet rent hver dag.

Området består af et træskib, en stor skibsskrue, et ror med lyd, et teleskop, et maritimt vendespil, samt en speciel figur med Holger Danske, Ofelia og Hamlet.