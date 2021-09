Michael Merle er oprindeligt uddannet som billedkunstner. Nu står han i spidsen for CABAS, som er et tilbud for 220 visiterende borgere. Her ses Michael Merle i Snedkeriet på Højvangen i Espergærde, hvor han kigger på nyproducerede ølkasser i træ sammen med en af de faste personaler, Lennart Petersen. Foto: Helsingør Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Ny leder på CABAS er tiltrådt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny leder på CABAS er tiltrådt

1. august har Michael Merle, 57, stået i spidsen for CABAS. Han kommer fra et lignende tilbud i Ringsted

Helsingør - 15. september 2021 kl. 07:06 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Espergærde: Det er en butik med mange varer på hylderne, som 57-årige Michael Merle har stået i spidsen for siden 1. august. CABAS rummer en bred palet af tilbud til borgere med særlige behov, herunder STU (særlig tilrettelagt uddannelse), aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse i køkkener, caféer og andre værksteder på tværs af kommunen.

Og netop den brede vifte af tilbud ramte noget i Michael Merle.

Sammensætningen af de muligheder, der er i CABAS gjorde mig nysgerrig, siger Michael Merle. Her kunne jeg bruge min erfaring og tilføre noget nyt, fortæller han til kommunens nyhedsbrev Helsingørs Mange Ansigter.

Michael Merle kommer fra en stilling som leder af Midtsjællands AktiveringsCenter i Ringsted og har, trods sin uddannelse som billedkunster, gennem mange år arbejdet inden for social- og beskæftigelsesområdet. Han fandt hurtigt ud af, at han var bedre til at arbejde med mennesker end til at arbejde alene med sine billeder.

Bredt og præcist samarbejde

Marle har mange ambitioner for CABAS, selvom der også er meget at sætte sig ind i. Fokus lige nu er at fortsætte den positive udvikling, som CABAS er inde i. Der samarbejdes tæt med Center for Særlig Social Indsats, SPUC og jobcenter samt mange andre institutioner og foreninger på specialområdet.

- Min vision på længere sigt er et endnu mere indgående og præcist samarbejde i forhold til borgerne. Ikke for at CABAS skal shine - vi er her ikke for egen vindings skyld - men for borgerens fremtid. Det mener jeg er muligt inden for rammerne. Selvom vi, som alle andre på det her felt, er udfordret på økonomien, også fremadrettet, kan vi stadig være en stærk spiller, også for de øvrige kommuner, siger Michael Merle.

Som ny læner han sig op ad den stærke personalegruppe i CABAS. Det er også dem, der bidrager til, at hans viden om organisationen dagligt vokser.

- Ingen i CABAS har deres job kun for at tjene penge. Alle tror på, at de kan gøre en forskel. Det mærker man i de faglige drøftelser i dagligdagen, og når personalet kommunikerer på fineste vis med borgerne.

Traditioner skal holdes Traditioner er vigtige, og dem vil Michael Merle gerne holde i hævd. De giver struktur og er en måde at fejre livet på, som han siger. Derfor ser han også frem til, at det traditionsrige julemarked på Højvangen i Espergærde vender tilbage til december.

Privat bor Michael Merle i Lillerød med sin kone og to næsten voksne børn.