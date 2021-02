Ole Skjellerup skal stå i spidsen for Helsingørs boligsociale indsats, der tager udgangspunkt i uddannelse og livschancer, beskæftigelse, kriminalitetsforebyggelse samt sammenhængskraft og medborgerskab.

Send til din ven. X Artiklen: Ny leder for stort almennyttigt selskabs boligsociale indsats Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny leder for stort almennyttigt selskabs boligsociale indsats

Ole Skjellerup skal stå i spidsen for at skabe bedre livsvilkår for beboerne i de mest socialt udsatte boligområder i Helsingør.

Helsingør - 03. februar 2021 kl. 20:23 Kontakt redaktionen

Boligselskabet Boliggården har netop ansat en ny chef for den boligsociale helhedsplan.

Ole Skjellerup tiltræder den 1. marts og afløser den tidligere chef Dorthe Qwist Greve, der har søgt

andet job udenfor Helsingør.

46-årige Ole Skjellerup kommer fra en stilling som sekretariatsleder for den boligsociale helhedsplan i

Kokkedal.

- Jeg mener, at det er yderst vigtigt med samarbejde hele vejen rundt. Jeg interesserer mig

meget for at skabe netværk og fællesskaber på tværs, der inddrager så mange aktører som muligt, siger Ole Skjellerup.

Leder med lokalkendskab

Det er en alsidig leder, som er blevet ansat. Udover de seneste 11 år med boligsocialt arbejde har Ole

Skjellerup en baggrund som bl.a. musikansvarlig ved Roskilde Festival, underviser for socialt udsatte

unge (Jægerspris specialskole) og med deltagelse i fredsbevarende mission i Bosnien.

Ole har boet i Espergærde i otte år. Det har givet ham et godt kendskab til kommunen, boligområderne, kulturlivet og Boliggårdens boligsociale arbejde.

Plan for de kommende års indsats

En af de første store arbejdsopgaver for Ole Skjellerup er at udarbejde den fremtidige boligsociale helhedsplan gældende fire år frem. Derudover skal han sikre sig et kendskab til Boliggårdens organisation, Helsingør Kommune, afdelingsbestyrelser, beboere og ikke mindst de otte boligsociale medarbejdere, han nu bliver leder af.

Ole er bevidst om, at boligafdelingen Nøjsomhed har fyldt meget også i det boligsociale arbejde.

- Boliggården har taget et fornuftigt greb for at klare de aktuelle udfordringer i forhold til ghettoproblematikken. Jeg vil gerne bidrage til at skabe gode livsvilkår for beboerne og arbejde for, at endnu flere

på sigt opnår uddannelse og beskæftigelse, siger han og fortsætter:

Ikke isolerede øer - Jeg tror også på, at de mange fantastiske kulturprojekter, som Helsingør allerede har i gang, kan

trækkes endnu mere ind i boligområderne. Min vision er bl.a., at boligafdelingerne skal fungere som

en åben integreret del af kommune og ikke må ses som isolerede "øer".

Den boligsociale indsats er for nuværende et samarbejde med Helsingør Kommune og de to store almene

boligafdelinger, Sydvej/Nøjsomhed og Vapnagaard. Indsatsen er støttet af Landsbyggefonden.

Den nye helhedsplan udarbejdes i et tæt samarbejde med beboerne, Helsingør Kommune og lokale aktører.

Den kommende indsats tager udgangspunkt i uddannelse og livschancer, beskæftigelse, kriminalitetsforebyggelse samt sammenhængskraft og medborgerskab.