Ny kunst i Kvickly

Kvickly Stjernegade er således glade for at kunne byde velkommen til Tove Andresen, der vil udstille en serie værker med titlen "LA LA LAND". Serien har undertitlen "Ice Break", hvilket skal forstås på den måde, at når man træder på tynd is, brydes den og luftbobler opstår i fine mønstre under isen.