Ny køkkenchef på Konventum

- Jeg glæder mig til at lære teamet bedre at kende og til at arbejde sammen med dem om at sætte Konventum & Højstrupgård på det gastronomiske landkort. De to huse er kendt for at lave god mad, så jeg glæder mig til at bygge videre på det omdømme, men også at tilføre noget nyt, siger Denis Meyer, køkkenchef hos Konventum & Højstrupgård.