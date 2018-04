Ny køkkenchef med international baggrund

Nikolaj Juel skal stå ved roret, når restauranten i Kurbadet skal have et kærligt løft.

Med et imponerende CV, der blandt andet tæller titlen som kok og mentor i Jamie Olivers restaurant Fifteen i London og med sin egen kogebog 'Walk on the Wild Side', er Nikolaj udset til at stå for opgaven.

- Jeg er meget stolt af at kunne byde Nikolaj Juel velkommen til Hornbæk. Jeg har længe haft et ønske om, at give min restaurant en ny retning, så jeg kan give mine gæster en endnu bedre oplevelse, siger Ilse Jacobsen.