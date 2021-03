Ny i spidsen for »Lysets Museum«

Hun kender Hornbæk som sin egen bukselomme - er født og opvokset i byen, hvor hendes forældre og en stor del af familien stadig bor. Og nu sætter erhvervskvinden Christina Hvid sig i spidsen for Fonden Hornbæk Kunstmuseum, som skal forsøge at skaffe midler til »Lysets Museum« - et ambitiøst museumsprojekt, som skal være med til at sætte Hornbæk på det kulturelle landkort.