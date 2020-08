Ny gymnastiksæson i Hornbæk IF

Hornbæk IF?s gymnastikafdeling tripper for at komme i gang med den nye sæson.

Når skolernes sommerferie er slut, slår Hornbæk IF's Gymnastikafdeling dørene op til en ny sæson med tilbud for alle aldre. I gymnastikafdelingen er der tilbud til børn og voksne uanset alder - lige fra voksen/barn-holdet, hvor den yngste er 1 år - til Motion MK, hvor alderspræsidenten i sidste sæson var 85 år!

Til de yngste børn er der tilbud om legende gymnastik med udfordringer tilpasset alderen, til større børn og unge er der danse -/rytme- og springgymnastik. Til voksne er der både mulighed for Pilates, Dance´It, Styrketræning, Yoga, AFOPOK samt MK Motion. Alt i alt en bred vifte af tilbud.

- Vi glæder os til at komme i gang. Alle vores instruktører står og tripper toptunede i kulissen, og vi byder alle - nye som "gamle" medlemmer - velkomne til sæson 2020-2021 i gymnastikafdelingen med sæsonstart for alle børn i skolealderen i uge 34 og for alle øvrige hold i uge 36, siger form anden, Kirsten Grønlund.