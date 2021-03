Ny grillbar åbner: 'Vi vil gøre en forskel for de lokale'

Strandpromenaden blev fredag eftermiddag en grillbar rigere, og selvom vejret kunne have været bedre, og dankortterminalen drillede, kunne indehaver af Social Grill, Morten Christensen, åbne dørene for kædens femte grillbar. Kæden, der blandt andet også ligger i Birkerød og Bagsværd, og inden længe også åbner i Espergærde, vil forsøge at blive de lokales samlingspunkt med sociale arrangementer.

- Vi vil være en hybrid mellem en grillbar og et forsamlingshus. Vil vil gøre en forskel for de lokale, og lave flere arrangementer, heriblandt bingo og kreative værksteder. Vi føler, at vi har et social ansvar, siger Morten Christensen.