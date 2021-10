Axelhus Bodega har ansøgt kommunen om at få lov til at forlænge sæsonen for udeservering, så det også gennem vinteren vil være muligt at sidde på torvet og nyde mad og drikke. Foto: Trine Lønbro Nielsen Foto: Trine Lønbro Nielsen

Ny forsøgsordning skal skabe mere liv på Axeltorv til vinter

Onsdag aften skal By-, Plan- og Miljøudvalget tage stilling til, om Axelhus og andre restauratører og beværtninger skal have lov til at stå for udeservering i de kolde vintermåneder.

06. oktober 2021
Af Trine Lønbro Nielsen

Om sommeren er Axeltorv omdrejningspunkt for hygge og samvær, når turister og lokale mødes til en kold øl eller en god frokost ved bordene, der tilhører de omkringliggende restauranter og cafeer. Når efteråret kommer, tyndes der ud i folkemængden, og fra den 31. oktober er det helt slut med det hyggelige udeliv, for der - og frem til 1. april - må restauranterne og cafeerne ifølge de gældende regler ikke stå for udeservering ude på midten af torvet.

Sådan har det i hvert fald været lige indtil nu - men det kan være fortid, for Axelhus Bodega har netop ansøgt kommunen om at få lov til at servere ved bordene hele vinteren igennem. Det fremgår af dagsordenen for dagens møde i By-, Plan- og Miljøudvalget.

En god idé Og det kan faktisk være en god idé med udeservering i vintermånederne, vurderer administrationen, der i sagsfremstillingen skriver, at det kan få den effekt, at torvet kommer til at summe mere af liv - også i den kolde tid.

Alligevel anbefaler den, at udvalget starter med at give Axelhus tilladelse til udeservering i en prøveperiode, der som en start begrænser sig til denne vinter.

- Center for By, Land og Vand vurderer, at der kan gives tilladelse til det ansøgte, men vil dog anbefale en prøveperiode frem til 31. marts 2022. På baggrund af de opnåede erfaringer kan sagen genoptages til permanent tilladelse, skriver administrationen.

Ingen klager Ligesom i sommermånederne lægger administrationen op til, at udeserveringen må ske frem til klokken 00.00. Tidligere har der været enkelte klager over støj på grund af enkelte arrangementer på torvet, men kommunen har ifølge dagsordenen ikke modtaget en eneste, der går på den nuværende indretning af torvet, og det er derfor administrationens vurdering, at det ikke vil være til gene at forlænge sæsonen for udeservering til hele året.

Tilladelse til alle

For at stille alle lige, er det administrationens forslag, at alle fem cafeer og restauranter, der har tilladelse til at anvende et areal på Axeltorv, skal tilbydes en ændring af deres nuværende tilladelse, så også de kan få lov til at servere kolde drikke og en bid mad hele året.

Det vil ifølge sagsfremstillingen koste 7.000 kroner i leje at benytte Axel Torv til udeservering i vintersæsonen.

Axeltorv er offentligt vejareal, og derfor kræver alle ændringer i torvets anvendelse en tilladelse efter vejloven.

