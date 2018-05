Ny formand, og samme folketingskandidat

- Jeg glæder mig til endnu en gang at repræsentere Helsingør og Nordsjælland. Vores landsdel har brug for folk, som vil kæmpe for et Danmark i ligevægt også gælder for os. Ligeledes er det meget bekymrende, at centraladministrationen mister så mange kloge hoveder i den hæsblæsende udflytning. Specielt Miljøstyrelsens udflytning er dybt problematisk for den grønne omstilling og beskyttelse af vores grundvand, siger Camilla Kampmann.