Ny formand for succesrig golfklub

Det var en tilfreds afgående formand Jens Peter Nielsen, der kunne berette om endnu et godt år i klubben, hvor medlemstallet nu har gjort klubben til en af de største golfklubber i Nordsjælland, og med over 1.200 medlemmer er klubben også en af de største klubber i Helsingør Kommune.

- Vi har skabt nogle rigtigt gode forudsætninger i klubben, siger Jens Peter, og med en klub på toppen, så er vi klar til næste skridt i vores udvikling, og her kommer Cristina ind med nogle helt fantastiske redskaber til at arbejde med vision, og til at holde fokus på udvikling efter visionen, uden at vi taber medlemmerne.

Kongegolf

Klubben starter 2018 med nogle af de nye tiltag fra visionsarbejdet. Det nye samarbejde "Kongegolf" med golfklubberne i Gilleleje, Fredensborg og Asserbo, hvor medlemmerne for en lille merbetaling kan spille frit på de andre klubbers baner. Begynderprogrammet kører naturligvis igen, og med et nyt billigere tilbud til spillere over 70 år, et meget billigt studiemedlemskab og med klubbens korte Lærkeager bane åben for begyndere allerede på deres 1'ste dag som medlemmer, så er der helt styr på den værktøjskasse, som bestyrelsen nu skal bruge til at udvikle klubben mod nye mål 5-10 år ude i fremtiden.