Ny formand for kræft-stafet gik fra desperation til håb: - Kemodagene endte med at være de bedste

Lene Lissau er ny formand for Stafet for Livet, som finder sted i dag i Helsingør. I 2012 fik hun selv konstateret en meget aggressiv form for cancer: - Jeg har et håb om, at vi en dag helt kan udrydde kræft

Når Lene Lissau i dag går på scenen til årets udgave af Stafet for Livet i Helsingør, har hun sin datter på blot 14 år med på scenen. Datteren - Frida - har insisteret på at holde en tale inden årets udgave af arrangementet, som samler ind til kampen mod kræft. For da Frida var fem år gammel, fik hendes mor konstateret brystkræft - i dag er Lene Lissau konstateret kræftfri - og det har fyldt meget i familien, som blev presset mentalt af den modbydelige sygdom.

- Frida har droppet en sejlcamp med alle sine venner, fordi hun synes, sagen er så vigtig. Hun vil meget gerne sige nogle ord omkring, hvorledes det kan være hårdt, når et nært familiemedlem bliver ramt af kræft, siger en stolt Lene Lissau.

Stafet for Livet, som er årlig tilbagevendende begivenhed, handler da heller ikke kun om at samle penge ind til en god sag. Det handler i høj grad også om fællesskab - om at stå sammen imod en sygdom, som påvirker både den ramte og de pårørende.

I skrivende stund er 325 personer tilmeldt årets udgave af stafetten, heraf 36 personer som har - eller tidligere har haft - kræft. Lene Lissau står for første gang i spidsen for arrangementet som ny formand, og det første, hun gjorde, var at ændre ruten.

- Vi har arbejdet meget med, at vi skal have en god tilstedeværelse og være synlige. Rigtigt skulle vi have været helt ude på Løvdalsvej, men jeg synes, det lå for langt ude, så jeg sagde, hør her, vi har et Unesco-slot, selvfølgelig skal vi holde det ved Kronborg og kulturhavnen, fortæller hun.

Der er masser af god grund til at kigge forbi arrangementet - de fleste kender jo desværre nogle, som har haft kræft - og der vil være masser af underholdning og rigelig mulighed for at støtte gennem køb af øl, is og kaffe. Og er du blevet lidt langhåret kan du lade dig klippe og samtidig støtte et godt formål.

Skrev afskedsbrev For Lene Lissau handler stafetten i bund og grund om håb. Håb som hun ellers mistede fuldstændig, da hun for ni år siden til en Sankt Hans-fest pludselig mærkede en stor knude i sit bryst. Allerede før hun havde fået konstateret noget som helst, tænkte hun, at det var slut.

- Man kan se på billederne fra den dag, at jeg er der overhovedet ikke - jeg er så angst. Jeg troede, jeg skulle dø. På hospitalet kan de se, at det er en aggressiv form for brystkræft, som har spredt sig til lymfeknuderne, og rent mentalt går jeg totalt i panik, da jeg tænker, der er så meget jeg skal nå. Og jeg går også straks i gang med at skrive afskedsbreve og alt muligt, siger hun.

Lene Lissau har tre børn, Sebastian som i dag er 22, Marcus på 21 og Frida på 14, og de oplever en mor som farer rundt i ren panik og angst. Hun begyndte febrilsk at indstille børnene på et liv uden deres mor: »Husk skolen er ligegyldig - det handler kun om at være lykkelig!«, men en samtale med en behandler blev et vendepunkt. Lene Lissau skiftede desperationen ud med kampgejst.

- Jeg var blevet så fokuseret på skrækstatistikker, at jeg helt glemte at handle. Efter den samtale, havde jeg det sådan, at jeg syntes kemo-dagene var de fedeste dage. I min optik var det festdage, fordi jeg fik medicin, jeg var i et forløb, og jeg handlede, siger Lene Lissau, som understreger, at behandlingerne var hårde, ligesom sygdommens konsekvenser ikke må undervurderes.

Livet skal fejres I 2018 fik Lene Lissau fjernet sit bryst, og selvom hun i dag er kræftfri, ligger erfaringerne og bekymringerne altid og lurer et sted i baghovedet.

- Hvis jeg er ude og løbe en dag, og jeg så får ondt i knæet, kan jeg godt komme til at tænke, så nu har jeg fået knoglekræft, men jeg opsøger aldrig selv de negative tanker, siger hun.

Når Lene Lissau bevæger sig rundt på løbsruten lørdag, har hun da også fuldt fokus på, at dagen skal være så festlig som mulig for alle deltagere og tilskuere på trods af stafettens alvorlige baggrund.

- Det kan hurtigt blive meget tungt det hele, så lad os nu fejre det satans liv! Det er så vigtigt at holde fast i, at det er muligt at overleve, og med Stafet for Livet gør vi noget. Jeg har en drøm om, at vi en dag kan udrydde kræft, siger hun håbefuldt.

Stafetten begynder klokken 11.00 og varer i 12 timer. Når mørket falder på, vil det være muligt at opleve en smuk og rørende lysceremoni, hvor der bliver tændt lys for dem, som vi har mistet, og dem som kæmper med kræft og sorg.