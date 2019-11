Morten Henriksen er ny formand for Stafet for Livet i Helsingør og selv tidligere kræftpatient.

Ny formand for »Stafet for Livet« i Helsingør

Morten Henriksen er valgt som ny formand for Stafet for Livet i Helsingør. Han er selv tidligere kræftpatient og drevet af at motivere og inspirere andre kræftpatienter til at tage del i Stafettens livsbekræftende fællesskab. Det giver super god mening at møde andre, der har været igennem det samme som en selv, fortæller han her.

Man kan rolig kalde Morten Henriksen for en ildsjæl. Han brænder for at hjælpe og inspirere andre der som ham selv har haft kræft. I efteråret 2016 skete det, som han var sikker på aldrig ville overgå ham. Han fik mandelkræft.

Morten, der er 52 år, er rask i dag, men indrømmer gerne at han stadig er mærket af sygdommen, og at det er hans egen oplevelse med kræft der gør, at han har sagt ja til formandshvervet for Stafet for Livet i Helsingør, der i 2020 bliver afholdt for syvende gang. De gange han selv har været med i Stafetten, har den hjulpet ham med at komme igennem en svær tid. Morten afløser Michael Matzen, der har lovet fortsat at være med på sidelinjen.

Fællesskab og håb - Stafetten handler først og fremmest om fællesskab og håb, og det er det vigtigste for mig, fortæller Morten. - Alle der kan løbe, gå eller kravle kan være med eller bare kigge forbi. Det er vigtigt at Stafet for Livet ikke er et egentligt motionsløb, selvom det selvfølgelig handler om at bevæge sig. Stafetten er først fremmest et sted, hvor vi har det sjovt og hyggeligt sammen henover et døgn, og hvor kræftpatienter kan møde ligesindede. Men selvfølgelig handler det også om at samle en masse penge ind til kampen mod kræft."

Når Morten har fri fra sit job som rusmiddelkonsulent i Fredensborg Kommune har han fokus på sin familie hjemme i Snekkersten og sit frivillig-arbejde, og så er han en garvet ultraløber. En af den slags der hygger sig med at løbe 100 kilometer ad gangen og helst i bjerge.

Flere frivillige søges Da kassen blev gjort op efter sidste års Stafet for Livet i Helsingør kunne styregruppen bag arrangementet glæde sig over at runde 1 million kroner efter de første seks årgange af løbet.

- Så kom ud af busken og glæd dig til at være sammen med en masse søde og engagerede mennesker. Du finder os på Facebook "Stafet for livet - Helsingør". Man kan også skrive til matzen@besked.com, hvis man vil høre mere om at være frivillig.

Bag Stafet for Livet står Kræftens Bekæmpelse. I 2019 var der stafetter i 75 danske byer, og der blev indsamlet tæt på 30 millioner kroner. Pengene går til Kræftens Bekæmpelses livsvigtige arbejde med forskning, forebyggelse og patientstøtte.