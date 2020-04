Claus Skov Christensen er ny formand for Agenda 21.

Foreningen Agenda 21 Helsingør fik på sin generalforsamling ny formand. Formand siden 2014, Mogens Aarsleff, Espergærde, ønskede en pause. I stedet valgtes Claus Skov Christensen, Espergærde, der repræsenterer Øko-vinhaverne. Den nye formand vil gøre sit for at styrke Agenda 21s formål: at informere og aktivere alle miljøbevidste borgere i Helsingør og fremme miljøbevidst og bæredygtig adfærd, samt inspirere og støtte projekter, som foreningens aktivitetsgrupper iværksætter. Aktivitetsgrupperne består af en affaldsgruppe, Økohaverne, Øko-vinhaverne, en biodiversitetsgruppe samt en ny gruppe, der fokuserer på energi.