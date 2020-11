Ny formand for 1.200 golfspillere

Karsten har siddet i bestyrelsen det sidste år og er passioneret golfspiller med et hcp. på 7.8, som han håber der fortsat vil være tid til at pleje. Fokus de kommende år vil være en fortsat udvikling af banen og at bevare den gode sociale stemning i klubben. Klubben vil også have et stærkt fokus på juniorarbejdet og på at støtte eliten, hvor dameholdet netop er rykket op i 1.division.