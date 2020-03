Fra den stiftende generalforsamling i ?Venskabsklubben Hornbæk IF ? Barass Sports Centre, Tanzania« ses her fra venstre bestyrelsesmedlemmerne Anette Molbech og Stine Svenninggaard, formand Kim Lykkegaard, næstformand Per Lynge, bestyrelsesmedlem Line Sirich og dirigent Peter Storminger. Foto: Lotte Lund Media Lab

Ny forening skal støtte venskabsklub i Tanzania

Helsingør - 05. marts 2020

En ny forening under Hornbæk Idrætsforening vil arbejde for, at venskabsklubben Barass Sports Centre i Tanzania får et massivt og langsigtet løft til gavn for unge spillere, der både lærer at elske sporten og at tage ansvar for egen udvikling. En ny forening har set dagens lys i Hornbæk. Foreningens navn er Venskabsklubben Hornbæk IF - Barass Sports Centre, Tanzania. Den nye forening, der holdt stiftende generalforsamling søndag 1. marts, skal i mere formaliserede rammer forsøge at støtte Barass Sports Centre (BSC) i byen Magu i Tanzanias Mwanza-region i Østafrika. Den nye forening etableres som en underafdeling af Hornbæk Idrætsforening.

Besøgsfamilie

Initiativet er kommet i gang, fordi de to aktive hornbækkere Dorthe og Kim i 2014 blev besøgsfamilie for Jamal Ally Barass, som har etableret BSC. Allerede i 2017 var de med til at etablere venskabsbåndet mellem Hornbæk Idrætsforening og BSC, Jamal var på det tidspunkt studerende på Den Internationale Højskole (IPC) i Helsingør.

- Jamal blev optaget af den måde, vi organiserer os på her i det danske samfund. Samtidig meldte han sig ind i Snekkersten IF og spillede fodbold for klubben, mens han var i Helsingør. Inden han rejste hjem til Tanzania, gennemgik han en UEFA-godkendt træneruddannelse i DBU. Som det dedikerede menneske han er, begyndte han straks etableringen af det sportscenter, som nu er en realitet med en stor flok aktive børn og unge i alderen 7-17 år. Det arbejde vil vi gerne støtte, fortæller Kim Lykkegaard. Han er i dag selvstændig tømrermester og bygningskonstruktør i Hornbæk, men tidligere har boet og arbejdet i Kenya.

BSC's mål er at styrke børns og unges muligheder i Magu og omegne som ligger ved Victoriasøen - dels gennem idræt, dels gennem uddannelse. Det sker gennem fodboldtræning på alle hverdage og engelskundervisning på lørdage og søndage.

Bestyrelsen

På den stiftende generalforsamling blev Kim Lykkegaard valgt til formand i foreningen "Venskabsklubben Hornbæk IF - Barass Sports Centre, Tanzania. Den øvrige bestyrelse består af Per Lynge (næstformand), Jørgen Boberg (sekretær), Anette Molbech (kasserer), Line Sirich og Stine Svenninggaard. Peter Storminger var dirigent.

Det er muligt at melde sig ind i den nye forening. De årlige kontingenter blev sat til 100 kr. for enkeltpersoner, 175 kr. for en familie/husstand og 500 kr. for en virksomhed eller forening. Interesserede kan henvende sig til formand Kim Lykkegaard på lykkegaard@pc.dk eller mobil 21 63 21 88.