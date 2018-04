For de skoler der fra 2019 får et reduceret budget, som følge af den nye model, indføres en tre års indfasningsperiode. Foto: Sarah Marie Winther

Ny fordelingsmodel: Stor skole mister 4,1 millioner

Helsingør - 04. april 2018

De økonomiske midler til kommunens folkeskoler skal i fremtiden fordeles efter en ny model. Det betyder færre penge til nogle skoler, flere penge til andre, og en skole udgår helt af modellen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. En ny budgetfordelingsmodel skal omfordele midlerne inden for skoleområdet, og det kommer til at koste nogle af Helsingør Kommunes skoler dyrt, mens andre skoler kan se frem til flere midler.

På Hellebækskolen kan de eksempelvis se glæde sig over, at de i fremtiden vil have 5,3 millioner kroner mere at drive skole for om året, tilgengæld må Helsingør Skole årligt undvære 4,1 millioner kroner. Espergærde Skole sikrer sig med den nye model 2,4 millioner yderligere om året, mens Snekkersten Skole må klare sig for 3,5 millioner kroner mindre end tidligere.

- Selvom det ikke er en stor del af det samlede budget, betyder det, at vi muligvis må skære noget af det, der gør det sjovt at gå i skole, væk, som eksempelvis lejrskolerne, fortæller Alexander Houen, formand for skolebestyrelsen på Snekkersten Skole.

Han ærgrer sig over, at politikerne ikke også kigger på, hvordan skolernes elever klarer sig ved afgangseksaminerne.

- Snekkersten Skole har et forholdsvist lavt karaktergennemsnit ved afgangseksaminerne, men den faktor bliver der ikke taget højde for i modellen, siger han og understreger, at han naturligvis respekterer det valg, som politikerne har truffet.

Snekkersten Skole har de seneste år afdraget på en gæld, som de i løbet af 2018 vil komme helt af med.

Ny socioøkonomisk fordeling

Med den nye budgetfordelingsmodel vil en større del af det samlede budget målrettes de elever, der har det sværeste. Modellen er en justering af den fordelingsmodel, der blev indført for skoleområdet i 2014, og som i dag er den gældende. Her bliver 80 procent af de økonomiske midler fordelt efter antallet af elever på hver enkelte skole, mens de resterende 20 procent bliver fordelt efter socioøkonomiske kriterier, som blandt andet skal komme de svagest stillede elever tilgode.

Med den nye model vil 25 procent af det samlede budget blive fordelt socioøkonomisk, mens kun 75 procent af midlerne fordeles efter, hvor mange elever, der går på de enkelte skoler.

Ny beregning af elevtal

Udover den nye måde at fordele midlerne på, ændres grundlaget for udregningen af elevtallet. Med den nuværende model danner alle elever, der er bosat i et skoledistrikt grundlag for beregningen af de socioøkonomiske andele, hvilket medfører at skoler ikke får penge, for de elever, der bor uden for distriktet, mens de modtager penge for elever, der bor i distriktet, men som går på en anden skole.

Det vil den nye model gøre op med. Her vil det være det faktiske antal elever, som går på skolerne, der skal være grundlaget for beregningen af antallet af elever.

Hornbæk Skole fritages

I de seneste år har Hornbæk Skole haft svært ved at få økonomien til at række, fordi skolens budget er blevet markant reduceret. Årsagen er, at skolen i en årrække har været mærket af faldende elevtal og derfor ikke har fået tildelt så mange penge som tidligere. Børne- og Uddannelsesudvalget samt Økonomiudvalget har derfor stemt for, at Hornbæk Skole undtages den nye budgetfordelingsmodel.

Den nye model skal vedtages på byrådsmødet i aften.