Ny festival varsler lysere dage

Helsingør - 15. februar 2020 kl. 06:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 21. februar. Det er en dato, du skal holde øje med - og også gerne sætte et kryds i kalenderen. Det er nemlig dagen, hvor Kulturværftets Lanternefestival skydes i gang Kulturhavnen, hvor de lysere dage fejres, og der tages afsked med vintermørket.

Gennem tiden har man verden over fejret lyset i vintermørket - med mange symbolikker og på tværs af kontinenter, højtider, byer og lokale fortællinger. Fra den 21. februar og frem til den 1. april 2020 vil Kulturhavnen i Helsingør lyse op med sin helt egen første lysfest, der involverer Helsingørs borgere på tværs af generationer og på tværs af kultur- og erhvervslivet.

Børn og unge har rollen

Byens børn og unge har en særlig rolle, når Lanterne Festivalen 2020 tændes. Her deltager nemlig 50 billedkunst-elever fra Helsingør Gymnasium, som i år modtager undervisning på Billedskolen i Toldkammeret med 1-2 samskabende lysinstallationer. Til selve åbningen den 21. februar kan man opleve lanterneoptog fra Billedskolens aktivitetsværksteder i Kulturhus Syd og aktivitetshuset i Nøjsomhed.

Denne første festival vil derudover have særligt fokus på internationale og skandinaviske kunstneres deltagelse. Man kan her bl.a. glæde sig til to smukke lysinstallationer fra Taiwan, Wood of wind og Light of time beeing, der er skabt af kunstnere fra Taiwan, Sverige og Danmark. Ligesom man kan se frem til at Kulturhavnens skibe oplyses af lanterner og små lys

Fra idé til tradition

Lanterneoptog og lysfester er et stort fænomen i mange lande. De senere år er byer som København, Næstved, Roskilde, Sorø, Ålborg, Svendborg mfl. også kommet på banen med fejringer af lyset. I Helsingør har ejerkredsen i Kulturhavnen nu taget initiativ til i de mørke vintermåneder at gøre havnefronten til et lysende magisk mødested for byens borgere og de besøgende turister. I første omgang er der tale om et pilotprojekt, hvor Kulturværftet i anledning af sit 2020-jubliæumsår tager hånd om at udvikle platformen for de kommende års Lanternefester.

- Bag Lanterne Festivalen står for uden Kulturværftet også M/S Museet for Søfart, Helsingør Havne og Kronborg. Her i første ombæring bidrager Kulturværftet med teknisk knowhow, kuratering af værker og deltagende aktører og med administrative kræfter for at få sat Lanterne Festivalen godt i søen i 2020. Derudover arbejder hele gruppen bag på at etablere et samarbejde på tværs af kultur- og erhvervsliv med Lanterne Festivalen 2021 for øje, så festivalen kommer flest mulige til gavn - fra turister til borgere, institutioner, erhvervsliv og detailhandel, siger Mini Elise Magius Blume, leder af Kulturværftets Billedskole og projektleder på Lanterne Festivalen.

Festivalen starter den 21. februar med lanterneoptog klokken 18.00 fra Helsingør Gymnasium, Billedskolen i Toldkammeret,

Kulturhus Syd, Nøjsomhed, Nordvest med flere - ender på pladsen foran Kulturværftet.