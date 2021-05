Man kan få adresse på Triumphbuen i selskabet Balders nye lejligheder her ved Espergærde Gymnasium og Hovvej. Illustration: Tegnestuen Erik

Ny får byen en »Triumphbue«

Beboerne i det nye boligområde med 240 boliger på Højbjergvej kommer til at bo på et vejnavn inspireret af grundens tidligere ejer, som var et lingerifirma.