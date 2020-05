Ny chefredaktør for Helsingør Dagblad

Peter Hagmund-Hansen 54, er ny chefredaktør for Nordsjællands Mediehus, som Jysk Fynske Medier den 1. maj overtog fra North Media. Han bliver redaktionelt ansvarlig for Helsingør Dagblad og Lokalavisen Nordsjælland. Han afløser Dorthe Carlsen, som har været adm. direktør og chefredaktør i tre år.

Den nye chefredaktør kommer fra en stilling som redaktionschef og lederredaktør på Fyens Stiftstidende og har arbejdet med redaktionel ledelse på mange niveauer, siden han i 1992 blev uddannet som journalist. Han har arbejdet for Aller, Bornholms Tidende, DR's regionale radio-stationer på Bornholm og i Nordjylland og på Aalborg Stiftstidende, indtil han i 1999 kom til Fyens Stiftstidende. Her har han været kulturredaktør, opinionsredaktør og siden 2017 redaktionschef med ansvar for blandt andet sport, kultur, debat og navne. Og ikke mindst for avisens daglige lederartikler, som han selv har leveret cirka 200 af hvert år.