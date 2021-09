Trine Eistrup

Ny centerchef for hele ældreområdet

Helsingør - 30. september 2021 kl. 15:01 Kontakt redaktionen

Helsingør Kommune har afsluttet ansættelsesprocessen for at finde en ny centerchef for Sundhed og Omsorg. Valget er faldet på Trine Alstrup, der kommer med en regional baggrund som ledende oversygeplejerske på Sjællands Universitetshospital inden for to specialer. Senest ortopædkirurgi, hvor en større del af patienterne er ældre borgere. I kraft af dette har Trine Alstrup også indgået i en række tværgående samarbejder blandt andet med kommunale parter. Trine Alstrup har en solid ledelseserfaring fra 8 år som ledende oversygeplejerske og 11 år i ledelsesstillinger på Frederikssund og Roskilde sygehuse.

- Med Trine Alstrup får vi en utrolig stærk ledelsesprofil, som med stor ledelseserfaring og omfattende lederuddannelse. Trine Alstrup har gennem tværgående samarbejde med blandt kommuner opnået et stærkt blik for drift og udvikling af et sammenhængende sundhedsvæsen. Det stiller os stærkt i det tværsektorielle samarbejde om de nye sundhedsklynger og det nye sundhedshus, siger direktør Stella Hansen i en pressemeddelelse.

Trine Alstrup siger om det nye job:

- Jeg ser specielt frem til, at være med til at sikre den gode kvalitet for de ældre borgere, hvor det ligger mig meget på sinde, at vi inddrager borgere og pårørende. Ligesom vi skal sikre gode overgange for borgerne mellem hospital og kommune, siger hun.

Trine Alstrup er 50 år, uddannet som sygeplejerske i 1995, og har en diplomlederuddannelse i sundhed fra 2006 og en Master i Public Governance (MPG)fra 2017. Trine har i 2018 fulgt det Nationale Ledelsesprogram i Sundhedsvæsenet (NLPS). Trine Alstrup tiltræder stillingen som centerchef for Sundhed og Omsorg 1. November.

