Ny butik i Helsingør Bycenter

Galleriet har åbent mandag til fredag kl. 10.00-19.00 og lørdage 10.00-16.00. Her vil det være muligt at få inspiration eller høre mere om kunstforeningen og dens virke. Alle kan blive medlem af foreningen, da man ikke behøver være udøvende kunstner eller kunsthåndværker. Har man interesse og glæde for kunst er foreningen et oplagt sted at møde ligesindede. På udstillingen og i galleriet finder man alle former for kunst, heriblandt det abstrakte, figurative og koloristiske. Der er desuden flere værker på lageret i baglokalet. Der er fri entré til galleriet.