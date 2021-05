Der er ikke i nyere tid anvendt brand- eller øvelsesskum med det akut giftige og reproduktionsskadelige stof PFOS her på brandskolen ved siden af genbrugspladsen i Skibstrup prøver fra området fra 2014 viste dog en mindre koncentration i det øverste lag grundvand i området, som ikke har forbindelse til drikkevandet Foto: Allan Nørregaard

Ny brandskole undersøges for det giftige og kræftfremkaldende PFOS-stof

Region Hovedstadens miljøafdeling er i fuld gang med at undersøge brandskolen og genbrugspladsen i Skibstrup nord for Helsingør for stoffet PFOS, der er både kræftfremkaldende og sandsynligvis hormonforstyrrende. Stoffet er blevet brugt i brandsluknings- og øvelsesskum

Helsingør - 26. maj 2021 kl. 04:14 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Det var en sag fra Korsør, som for alvor satte forurening med stoffet PFOS/PFAS på dagsordenen - og også afslørede noget, der ligner en ny miljøskandale. Således kunne dagbladet Sjællandske tidligere i år afsløre en omfattende forekomst af stoffet PFOS, der både er mistænkt for at være hormonforstyrrende og er kategoriseret som kræftfremkaldende, i spildevandet, som blev ledt ud i fjorden Korsør Nor. Senere blev flourstoffet, der blandt andet frem til 2011 blev brugt i nogle typer brandslukningsskum, fundet i store mængder hos græssende køer i området, som lå i en nærheden af en brandskole.

