Artiklen: Ny boligsocial plan på vej for to boligområder

Færre unge skal sigtes for kriminalitet. Det er et af målene for ny helhedsplan for Vapnagaard og Nøjsomhed. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Der er fortsat brug for en betydelig boligsocial indsats i både Nøjsomhed og Vapnagaard, når de nuværende boligsociale helhedsplaner for de to boligområder udløber. Det er baggrunden for, at boligselskabet Boliggården i samarbejde med Helsingør Kommune har søgt Landsbyggefonden om støtte til en ny treårig helhedsplan for » Helsingør Syd«. Helhedsplanen er ifølge dagsordenen til Økonomiudvalgets møde torsdag blevet prækvalificeret til en støtte fra fonden på omkring 14 millioner. Støtte fra fonden er betinget af, at kommunen bidrager med cirka 750.000 til aktiviteter og koordinering.