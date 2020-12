Ny bog om arkitekten bag berømt center og bydel

Der er netop udkommet en ny lille bog om arkitekt Per Christiansen, der som bekendt var manden, der tegnede blandt andet Espergærde Centret og Den hvide By i Espergærde. Forfatter er lokalhistoriker Kjeld Damgaard.

Bogen er på 56 sider, indbundet og fortæller med 187 illustrationer og tekst Per Christiansens betydning for Espergærdes udvikling. Desuden vises glimt af Pers liv fra barndommen i Skotterup og gennem hans voksne liv. Bogens indhold blev oprindelig vist ved havnefesten i 2019 i Snekkersten som en udstilling, men er her tilpasset bogform.

Der er således tale om et stykke lokalhistorie for Sydkysten - lige til at hente hos boghandleren i Espergærde Centret, som har den til salg for 150 kr.