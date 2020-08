Se billedserie Jesu fødsel: Kalkmaleri fra Vor Frue Kirke Foto: Kaj Madsen.

Ny bog om Nordens bedst bevarede middelalderkloster

Helsingør - 12. august 2020 kl. 04:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forlaget Ankeret i Snekkersten udgiver i slutningen af ugen en ny bog om det middelalderlige karmeliterkloster. I middelalderen rummede Helsingør ikke mindre end tre tiggerklostre. Det ældste kloster i byen var franciskanerklostret (gråbrødreklostret) Sankt Anna, som blev stiftet af Erik af Pommern i 1420. Det andet kloster i byen var dominikanerklostret (sortebrødreklostret) Sankt Nikolaj. Det tredje kloster tilhørte Karmeliterordenen, som kom til Danmark i 1410, hidkaldt af Erik af Pommern. Karmeliterklostret i Helsingør blev stiftet i 1430. Hverken franciskanerklostret eller dominikanerklostret kan i dag ses på jordens overflade. Karmeliterklostret derimod står fuldt bevaret og anses for et af de bedst bevarede klostre i Norden.

Det er Bente Thomsen og Kaj Madsen, som sidste år udgav en bog om de svenske cistercienserklostre, som er forfattere til bogen.

Bogens titel er: Vor Frue Kloster. Karmeliterklostret i Helsingør 1430-1536. Bogen er på 80 sider og gennemillustreret med nye fotografier fra både kirken og klostret. Bogen behandler klostrets historie fra grundlæggelsen i 1430 frem til nedlæggelsen i forbindelse med Reformationen i 1536. Bogen gennemgår de middelalderlige dele af kirken samt selve klosteranlægget, som ligger på kirkens nordside.

En del af baggrunden udgivelsen er, at det faktisk ganske lang tid siden, at der er blevet skrevet en bog om klostret, og at den seneste bog, som behandler klostret i større udstrækning er fra omkring 1995.

- Vi syntes, at der manglende en bog om klostret, som er enestående i Norden, og de tidligere - i øvrigt fine udgivelser - er også præget af kun at have sort/hvide illustrationer, siger Bente Thomsen.

- Der er i dag også en stor interesse for både at læse om og at besøge klostrene fra middelalderen i Norden. Det er et indblik i en tid med klostervæsen, og hvor Danmark og de andre nordiske lande var en del af den katolske verden og kultur, siger hun.

Helsingør Kommune og VELUX FONDEN har velvilligt støttet udgivelsen af bogen.

Bogen koster 150 kr. og kan købes ved henvendelse til Forlaget Ankeret eller den kan bestilles hos boghandlerne.