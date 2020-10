Ny biskop i Danmarks største stift blev valgt i første runde

Helsingør Stift har valgt en ny biskop. Det blev en provst fra egne rækker, Peter Birch, der ud over at være provst i Gentofte Provsti også er formand for Danmarks Provsteforening. Han fik 53 procent af de afgivne stemmer og kom dermed over de 50 procent, som det kræver for en kandidat at vinde et bispevalg i en enkelt runde.