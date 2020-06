Boligdirektør i boligselskabet bag Nøjsomhed, Bent Frederiksen, har i et brev til beboerne oplyst, at de er kommet under den magiske grænse på 1000 beboere. Det er et krav, at der skal bo minimum 1000 personer i et alment boligområde, før det kan risikere at komme på statens ghettoliste. Men en ny rapport torsdag fra Danmarks Almene Boliger frygter flere nordsjællandske ghettoer som konsekvens af coronakrisen.

Ny analyse: Frygt for flere nordsjællandske ghettoer vokser. Men én er nået under magisk grænse

Boligdirektør melder boligområdet Nøjsomhed i Helsingør udenfor risikozonen for at ende som en hård ghetto, men en ny rapport torsdag peger på stor risiko for det modsatte.

Et brev med en god nyhed. Det var, hvad beboerne i det almene boligområde Nøjsomhed for nyligt modtog fra boligdirektør i boligselskabet bag ghettoen, Bent Frederiksen.

Heri forklarede han, at Nøjsomhed havde vristet sig fri for et af grundkravene for at være en ghetto.

- Vi er netop kommet under de 1000 beboere. Men målet er selvfølgelig, at vi kommer endnu længere ned, siger Bent Frederiksen.

Der skal bo minimum 1000 beboere i et alment boligområde, før det kan risikere at ende på statens ghettoliste.

Men i en ny rapport fra Danmarks Almene Boliger, BL, er Nøjsomhed på listen over områder, som er i stor risiko for at blive en hård ghetto i 2021. Tallene fra rapporten er fra april og forudsætter et beboertal på mindst 1000.

Ifølge rapporten skyldes det den stigende arbejdsløshed som følge af coronakrisen. BL, som er interesseorganisation for omtrent 500 almene boligområder, forventer, at den rammer de almene boligområder særligt hårdt.

- Der er en overhængende risiko for, at ledigheden stiger i de udsatte boligområder i de kommende år, og det gælder også i Nøjsomhed. Dermed er risikoen for at ende på ghettolisten også til stede, hvis området har mere end 1000 beboere, siger cheføkonom i BL, Solveig Tingey.

Boligområdet Nivåhøj i Nivå optræder også i rapporten.

- Man ser typisk i en krise, at fald i beskæftigelsen kan ramme skævt, og almene boligområder bliver hårdere ramt. Der er en reel risiko for, at Nivåhøj bliver en ghetto i 2021, siger hun.