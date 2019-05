Ny affaldssortering starter senere end planlagt

Forsyning Helsingør har justeret tidsplanen for udrulning af det nye indsamlingssystem med øget sortering af husholdningsaffald i Helsingør Kommune. Det betyder, at udrulningen ikke starter til september 2019 som ellers forventet - men til foråret 2020. Ændringen af tidsplanen skyldes primært lang leveringstid på nye renovationsbiler med dobbeltkammer, der fremover bliver nødvendige for at samle affald ind ved enfamilieboliger. Samt behov for at sikre en smidig hjemtagning af renovationskørslen i efteråret 2019, før der udrulles et nyt system. Trods ændring af tidsplan er det stadig forventningen, at det overordnede mål om, at 50 procent af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022, kan opfyldes. Det oplyser kommunalt ejede Forsyning Helsingør i en pressemeddelelse.