Nu vil ejerne af klædefabrik i gang med boligplaner

Sidste juni kunne Frederiksborg Amts Avis fortælle, at ejerne af historiske Hellebæk Klædefabrik på Nordre Strandvej havde henvendt sig Helsingør Kommune med et ønske om at omdanne den nuværende erhvervspark til boligformål. En sådan omdannelse kræver imidlertid en lokalplan, men dette arbejde med et lokalplanforslag var midlertidig sat på stand by efter ønske fra ejerne af de smukke og bevaringsværdige bygninger, der er ejet af pensionsfirmaerne PensionDanmark og Velliv samt administreres af selskabet DEAS.

