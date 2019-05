Værftshallerne, der blandt andet danner rammen om den årlige CLICK Festival, er ifølge Center for Økonomi og Ejendomme meget dyre at vedligeholde, og derfor foreslår de, at man lukker dem permanent.Foto: Allan Nørregaard

Nu tages første skridt mod budget 2020

De kommunale budgetter skal hvert år revideres, og en ny budgetaftale skal findes mellem Byrådets partier. Selvom den endelige aftale først skal forhandles på plads i efteråret er tilpasningen af budgettet allerede i fuld gang. Som en del af aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2017 blev der vedtaget et Moderniserings- og Effektiviseringsprogram, som i dag stadig er gældende. Programmet kræver, at kommunerne hvert år skal effektivisere for 1 procent af de samlede servicedriftsudgifter. Udover denne effektivisering fremgår det af Helsingør Kommunes økonomiske politik, at der hvert år skal tilvejebringes et råderum til nye tiltag på 1 procent af servicedriftsudgifterne. Forslag til disse effektiviseringer og omlægninger er forvaltningen allerede i fuld gang med at udarbejde, og langt de fleste forslag er allerede klar til at blive behandlet i Økonomiudvalget på deres næste møde mandag den 20. maj.

