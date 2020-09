Nu stiger coronasmitten voldsomt

Helt friske tal fra Statens Serum Institut afslører ikke kun, at det seneste døgn har medført rekordmange antal smittede i Danmark. Tallene afslører også, at antallet af smittede i Helsingør er stigende.

De seneste 7 dage er der blevet bekræftet 16 tilfælde af coronavirus i kommunen. Det betyder at Helsingør Kommune nu ligger på et incidenstal på 26. Incidenstallet betyder antallet af smittetilfælde pr. 100.000 borgere. Da der bor omkring 63.000 borgere i kommunen, så ganges tallet altså en smule op. Stigningen af smittetilfælde betyder at Helsingør Kommune igen er at finde på listen over kommuner med incidenstal på over 20, som der holdes ekstra godt øje med.