Nu skyder sundhedshuset i vejret

I denne uge er det kommende sundhedshus på Prøvesten begyndt at skyde i vejret. Betonelementerne bliver rejst en for en ved hjælp af en kæmpestor kran, og man begynder så småt at kunne ane konturerne af det kommende sundhedshus, der bliver på 19.200 kvadratmeter.