Nu skrider budgettet for kajakklubhus igen

Det er ikke mere end fire måneder siden, at Byrådet før jul gav en tillægsbevilling til projektet om et nyt klubhus til Kajakklubnen Krogen på Helsingør Nordhavn. Bevillingen lød på 836.000 kroner, og skulle gøre det muligt at færdiggøre projektet, som man tilbage i 2016 afsatte 2,74 pristalsregulerede millioner kroner. Men det fremgår nu af dagsordenen til næste mødet i Byrådet mandag, at der bliver tale om endnu en tillægsbevilling, hvis byggeriet af klubhuset skal gøres færdig. Denne gang er det ifølge forvaltningens sagsfremstilling nødvendigt med en tillægsbevilling på 652.000 kroner. Dette beløb skal dække færdiggørelsen af selve klubhuset, der bliver et såkaldt råhus, hvor klubben selv skal betale for indretning med mere. Selv huset til opbevaring af kajakkerne er bygget færdigt, hvilket skete lige før jul.

Der er lagt op til, at Byrådet godkender tillægsbevilling nummer to til klubhus på Nordhavnen. Denne gang er tillægsbevillingen på over en halv million kroner.

