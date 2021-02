Nu skal stor busomlægning sættes i gang - eller udskydes

Det var et enigt byråd, som satte forvaltningen i gang med at forberede et helt nyt busnet, som skal træde i kraft i forbindelse med køreplanskiftet på Kystbanen i december 2021. Nu har forslaget til et nyt busnet, der er bygget op omkring en A-buslinje gennem store dele af kommunen, været i offentlig høring, og er klar til at blive behandlet på mødet i aften i By-, Plan- og Miljøudvalget. Og ifølge forvaltningens sagsfremstilling er der lagt op til, at Byrådet kan godkende den endelige plan for et nyt busnet på næste møde.