Nu skal omdiskuteret ordning evalueres efter massiv klageregn på de sociale medier

Jens Bertram, formand for Forsyning Helsingør, har sat en undersøgelse af den nye affaldsordning i gang. Viser det sig, at det er en generel oplevelse, at der er udfordringer med ordningen, er han klar til at lave tiltag, der kan forbedre den.

To tredjedele af alle Helsingør Kommunes husstande er nu en del af den nye affaldsordning, der til tider har været stærkt omdiskuteret på de sociale medier. Nu skal en ny undersøgelse vise, om kritikken er repræsentativ for kommunens borgere.

Helsingør - 19. oktober 2021 kl. 06:13 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Siden februar 2020 er en ny affaldsordning blevet udrullet i Helsingør Kommune. Det betyder, at alle husstande nu skal sortere affald i ni fragmenter, mens det antal stiger til ti inden for de kommende år.

Selvom affaldssorteringen sker med det gode formål for øje at passe bedre på klimaet, så er det ikke alle, der jubler lige meget over løsningen. På de sociale medier - herunder Facebook - har frustrerede borgere ad flere omgange givet deres meninger tilkende - og her har kritikken gået på alt fra manglende afhentning af affald til overfyldte og ildelugtende beholdere, der har tiltrukket maddiker og andre smådyr.

Senest var det i en tråd under et opslag, som bestyrelsesformand for Forsyning Helsingør og konservativt byrådsmedlem, Jens Bertram, havde lavet, at ordningen blev diskuteret.

I opslaget havde han annonceret, at forsyningen nu vil undersøge, hvad borgerne mener om affaldsordningen, og det fik en strøm af mennesker til at reagerer.

- Ordningen er utilfredsstillende, og der ønskes ændringer - specielt lugtgener er et gennemgående problem, lyder det i en kommentar fra en borger, mens en anden skriver, at vedkommende ikke får afhentet affaldet:

- Må selv køre mit affald væk. Har ringet 3 gange. Nu håber jeg, der sker noget.

Klageregn Det er lige netop den massive kritik, som har fået Jens Bertram til bede om forsyningen om at få lavet en uvildig evaluering.

Selv oplever han ingen problemer med ordningen, men som han siger, så betyder det jo ikke, at der ikke er udfordringer, som kan forbedres.

- Jeg har modtaget kæmpemeget kritik af ordningen både på de sociale medier, men også direkte i min mailbox, og det bliver vi nødt til at få undersøgt, fortæller han og tilføjer, at han håber, at resultatet af evalueringen kan give et billede af, hvorvidt det er en generel oplevelse, at ordningen har udfordringer.

- Man hører jo oftest kun fra dem, der virkelig er utilfredse, og derfor håber jeg, at den her undersøgelse kan give os et klart og retvisende billede af, hvordan det reelt står til, fortæller han og uddyber, at han selvfølgelig er klar på at løse eventuelle udfordringer, men han nødig vil ligge under for kritikere på Facebook.

Tre typer klager Ifølge Jens Bertram kan klagerne overordnet inddeles i tre kategorier: Klager over, hvor de nye og flere spande skal stå, klager over lugtgener og levende containere og klager over frekvensen af tømningerne.

Han fortæller, at nogle af udfordringer allerede virker til at have løst sig - for eksempel går der længere og længere mellem klager over pladsmangel til containerne.

- Hver gang man indfører noget nyt, så kommer der modstand til at begynde med, men det aftager, når det bliver hverdag for folk. Folk er ved at vænne sig til de nye containere, og de har efterhånden fundet plads til dem. Det samme ser vi med lugtgenerne. Klagerne er ikke ligeså mange nu, fordi det ikke er så varmt længere, og så er der nok også nogen, der har taget vores råd om at bruge to poser ad gangen og slå en knude på, til sig, lyder det.

Undersøgelsen bliver lavet af et eksternt firma, der gennem et telefoninterview med 400 udvalgte husstande i villaer, parcel- og rækkehuse i forskellige byer og byområder i kommunen, skal afdække, hvordan tilfredsheden er. Undersøgelsen bliver repræsentativ for de godt 15.000 husstande i denne gruppe, og er netop nu i gang med at blive gennemført.

Affaldsordningen er et af de største enkeltprojekter i forsyningens historie, oplyser Jens Bertram.