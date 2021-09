Se billedserie Stadion-grunden er omgivet af den smukke kystskrænt på den ene side og Nordre Strandvej på den anden. Beliggenheden gør, at der blandt andet skal tages hensyn til skoven, udsigten fra skrænten og den kystnære placering. Foto: Andreas Norrie

Nu skal højden på omstridt byggeri endeligt besluttes

Forvaltning advarer om økonomiske konsekvenser, hvis højden bliver sat ned på Sommariva-byggeri.

Helsingør - 19. september 2021 kl. 04:40 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Det er en af kommunens sidste store centralt beliggende og kystnære byggegrunde, som er på dagsordenen på Økonomiudvalget mandag aften.

Her skal medlemmerne endeligt tage stilling til hvor højt der kan bygges på Sommariva-grunden på Nordre Strandvej, som omfatter grunden fra Blokhusvej og frem til Opheliavej mellem jernbanen og Strandvejen.

Politikerne har tidligere i marts i år i forbindelse med en godkendelse af en helhedsplan for området, der skal danne grundlag for lokalplan og salget af den kommunalt ejede grund, set på højden af den kommende bebyggelse. Det førte til, at antallet af steder på grunden, hvor der kan bygges i 4 plan blev ændret fra 9 til 4.

Nye ønsker til højder? Men nu fremgår det af dagsordenen til Økonomiudvalgets møde, at der blandt i hvert fald nogle partier er et ønske om at se på højderne igen før grunden bliver sat til salg ved proces, der indeholder en prækvalifikationsfase før et endeligt salg. Ved salget, der efter planen skal underskrives i 2022, vil der således blive lagt vægt på andet end den rene pris, når køberen skal vælges. Grunden blev tilbage i 2018 blev vurderet til en værdi af 40 millioner kroner, men som i dag nok er mere værd.

I forbindelse med sagen skal medlemmerne af udvalget tage stilling til tre scenarier i forhold til byggeriets højder. Det ene scenarie er det oprindelige, som fremgik af arkitektfirmaet Team Vandkunstens forslag til en helhedsplan. Det vil sige 9 felter med mulighed for at bygge i fire plan.

Det andet scenarie er, at der på hele grunden kun må opføres huse til 2 eller 3 plan.

Det tredje scenarie er det, som politikerne blev enige om i marts, som er fire felter med mulighed for at bygge i fire plan.

I forbindelse med sagen understreger forvaltningen i Administrationen, at det vil få økonomiske konsekvenser, hvis politikerne vælger scenarie 2. Hvis man fjerner de 4 felter med 4 etager vil der således blive 1150 færre etagemeter, fremgår det af sagsfremstillingen. Det kan ikke undgå at påvirke salgsprisen, lyder vurderingen.

Selv hvis man finder de manglende kvadratmeter ved at bygge lavere og tættere, så vil det sandsynligvis stadig betyde en lavere salgspris. Det skyldes, at der er tale om attraktive udsigtskvadratmeter.

Alternative forslag Selv om det ser ud til, at helhedsplanens bebyggelsesplan nyder bred politisk opbakning, så er der er for tiden en debat - primært udenfor Byrådet - om en alternative møder at bebygge Sommariva-grunden.

Den tager blandt andet udgangspunkt i en bebyggelsesplan udarbejdet af de lokale arkitekter Claes Høgly og Tom Hansen, som for nogen tid siden blev præsenteret her i Frederiksborg Amts Avis.

Denne plan gik ud på at bibeholde tennisbane, skydeklub og selve stadionet. Kun de andre baner og arealer skal bruges til boligbyggeri, som skal udformes som cirka 30 individuelle villaer, haveparceller, inspireret af områdets bebyggelse omkring eksempelvis Nationers Allé. Målet er både at tage hensyn til områdets værdier og spare et stort millionbeløb på nye tennishaller og hybridbaner.

