Fiskehandler Tommy Raabo Fischer fra Helsingør har indgået nyt samarbejde med Aarstiderne, hvor der bliver fokus for underudnyttede fisk. Foto: Aarstiderne Foto: Rishi@happyliving.dk

Nu skal der mere fisk på menuen

Helsingør - 29. april 2020 kl. 13:12

Helsingør-fiskehandler Tommy Raaboe Fischers firma HAV A/S har indgået partnerskab med Aarstiderne. Forbrugerne elsker måltidskasser leveret lige til døren og de fleste har også en ambition om at spise mere fisk. Den kombination vil Aarstiderne nu give forbrugerne mulighed for.

Firmaet med ho vedsæde i Humleblæk har nemlig netop indgået et nyt samarbejde med fiskeforretningen HAV om at levere fiskemåltidskasser med fokus på høj spisekvalitet og skånsomt og bæredygtigt fanget fisk og skaldyr. Allerede nu er hundredvis af bestillinger strømmet ind, oplyser de to virksomheder.

8. generations fiskehandler

Tommy Raabo Fischer, som bor i Helsingør, er 8.-generations fiskehandler og ejer fiskeforretningen HAV i Torvehallerne med Kaj Hilfling. Tommy er født og opvokset tæt på fiskerimiljøet omkring Humlebæk, hvor Aarstidernes hovedafdeling også ligger. Samarbejdet mellem de to parter har været undervejs i nogle måneder og blev lanceret med succes i den forgangne weekend.

Tommy kender om nogen danskernes indkøbs- og spisevaner, når det gælder fisk og skaldyr og han går forrest i kampen for at få flere danskere til at spise flere underudnyttede danske fisk og skaldyr. Hos Aarstiderne glæder man sig over samarbejdet med HAV, som gør det muligt, at tilbyde kunderne et endnu bredere sortiment fremover,

Fokus på underudnyttede fisk

Søren Ejlersen, Aarstiderne, glæder sig over det nye samarbejde.

- Hos Aarstiderne er vi også vilde med fisk. Vi elsker at arbejde med historisk viden og værdier, samtidig med at vi ser ind i fremtiden. Derfor er det også oplagt for os at samarbejde med HAV og Tommy Raabo Fischer, der har adskillige generationer af fiskeri med sig i bagagen og samtidig brænder for lokalt, skånsomt og bæredygtigt fiskeri. HAV deler vores filosofi om ikke at sælge noget, man ikke selv ville sætte til livs, og vi glæder os til en lang sejltur med HAV, hvor vi sammen kan udvikle os i takt med fangsten, siger Ejlersen.

I fiskekassen fra HAV kan man eksempelvis finde et flot stykke fisk uden ben, ofte rygstykket fra én af sæsonens bedste spisefisk, skaldyr som muslinger, rejer eller kammuslinger, af og til røgvarer, eksempelvis varmrøget ørred. Udover de vante torskefisk, fladfisk og blåmuslinger indeholder fiskekassen meget tit underudnyttede fiskearter som lyssej, mørksej og lignende.