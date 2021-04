Nu rykkes PCR Testcenter igen

Der vil i fremtiden ikke være forvirring blandt borgerne, om de står i køen til lyntest eller PCR-test, da det ene testcenter rykker væk fra stationen. Foto: Christopher Valeur

Det var egentlig meldt ud, at PCR-testcentret i fremtiden skal ligge i Toldkammeret i fire af ugens syv dage. Det er dog nu blevet ændret, så borgerne i stedet skal lade sig teste i Hal 17 i Værftshallerne.

Helsingør - 22. april 2021 kl. 10:24 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Den 10. april meldte Helsingør Kommune ud, at testkapaciteten fra den 23. april bliver fordoblet fra 500 test om dagen til 1.000 daglige test. I den forbindelse bliver der oprettet tre nye teststeder, som kommer til at ligge i Helsingør, Espergærde og Ålsgårde. Skiftet betyder også, at der fremover ikke vil være et PCR-testcenter ved spor 13 på Helsingør Station.

Den 10. april blev det meddelt, at PCR-testcentret i Helsingør fremover vil ligge i Blomstersalen i Toldkammeret. Det er dog efterfølgende blevet ændret til Hal 17 i Værftshallerne.

- Regionen har fortalt os, at de ønsker mere plads. Det er vigtigt, at testcentret ligger et tilgængeligt sted, hvor folk nemt kan komme ind og ud. Vi har derfor skiftet fra Toldkammeret til Hal 17, da der er bedre plads der, fortæller direktør i Helsingør Kommune, Stella Hansen.

Tjek din e-boks Der er blevet sendt besked ud via e-boks til de borgere, der nåede at bestille tid til den gamle adresse. De tider, som er bestilt til den gamle adresse, vil fortsat være gyldige. Der vil desuden blive hængt et skilt op ved det gamle PCR-testcenter der guider borgerne videre til det nye center.

Åbningstiderne forbliver de samme, som vi hidtil har kendt, men centrene kommer altså fremover til at ligge i Værftshallerne, Hellebækskolen og Espergærde bibliotek. PCR-test vil også i fremtiden kræve en tidsbestilling. Det er også andre testmetoder i Helsingør og omegn, da det fortsat vil være muligt at blive lyntestet ved færgeterminalen i Helsingør samt i Laden på Vapnagaard. Dette kræver ikke tidsbestilling.