Nu rykker stor global budtjeneste ind i helt ny by

Wolt leverer dine bestillinger på 30 minutter.

Helsingør - 07. oktober 2021 kl. 09:57 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Nu er der godt nyt til dem, der elsker nemme måltider, god take away eller som lige står og mangler blomsten til den fødselsdag, der begynder om en time.

Leveringstjenesten Wolt er nemlig netop kommet til Helsingør, så nu kan man hurtigt og nemt få leveret alt fra dagligvarer og mad til eksempelvis blomster inden for bare 30 minutter.

Lanceringen af Wolt i Helsingør er ifølge virksomhedens direktør i Danmark, Søren Meier Svendsen, en del af en større strategi om at nå bredt ud til de større danske byer. Han håber, at lanceringen vil gøre noget godt for handelslivet, forklarer han.

-Vi er spændte på at lancere i Helsingør. Vi vil gerne ud til alle de områder i Danmark, hvor det kan lade sig gøre, og vi håber selvfølgelig at kunne bidrage til, at butikker og restauranter i lokalområdet kan nå ud til et endnu større marked end det, de allerede har, siger han og indbyder flere lokale virksomheder og borgere til at tage med på rejsen:

- Vi har allerede etableret en række partnerskaber med lokale erhvervsdrivende og kurérpartnere, men der er bestemt stadig plads til flere.

Det var første dag i går, at helsingoranerne kunne få leveret varer gennem Wolt. Her lagde de første kurérer vejen forbi kunder, der havde lavet deres bestillinger gennem tjenestens app eller hjemmeside. Her kan man nemt få et overblik over, hvilke af byens virksomheder, der har et samarbejde med tjenesten - ligesom man kan se, hvilke produkter eller retter, som kan bestilles.

Wolt har været i Danmark siden 2017 og er i dag i 11 danske byer med i alt 4000 aktive bude, som bringer varerne ud. Virksomheden blev grundlagt i 2014 i Helsingfors i Finland.

Der er åbent for levering mellem 11.00 og 22.00. Prisen for leveringen afhænger af afstanden mellem restauranten eller forretningen og leveringsadressen.