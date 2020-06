Levende Musik i Skolen præsenterer sammen med kommunen trioen Munchausen på tre skoler. Foto: Rene Schutze Foto: SCHÜTZE RENÉ/Fotograf René Schütze

Nu kommer der musik i skolegårdene

Helsingør - 11. juni 2020 kl. 06:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

600 af de yngste elever på tre af kommunens folkeskoler kommer på musikalsk rejse. Undervisning i skoven, på sportspladsen og på stranden, har været hverdag for elever og lærere efter genåbningen i april. Nu føjer tre skoler i Helsingør Kommune et nyt element til udeundervisningen med skolegårdskoncerter for de yngste elever. Det sker på Tikøb Skole, Mørdrupskolen og Apperupskolen, hvor tilsammen næsten 600 elever kommer på en musikalsk rejse med trioen MunchHausen og den fantasifulde historie om Baron von MünchHausen og verdens bedste vin.

Bag initiativet står organisationen Levende Musik i Skolen - LMS. LMS står hvert år for over 2500 koncerter med professionelle musikere på skoler i hele landet, heraf ca. 50 i Helsingør Kommune.

I foråret har LMS været nødt til at aflyse næsten 400 koncerter, til stor ærgrelse for både skoler og musikere. Tre af de berørte musikere er Tira Skamby, Jens Elfving og Mathias Madsen Munch, der tilsammen udgør trioen MunchHausen, der fik flyttet 20 koncerter til næste skoleår

Helsingør er en af de adspurgte kommuner, der har sagt ja til at være en del af turneen. De tre skoler har måttet overveje, hvordan de er med til at skabe bedst mulige rammer for elevernes musikoplevelse og orkestret har gentænkt koncerten og udskiftet elementer, så alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer for socialt samvær i en coronatid overholdes.

Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Gitte Kondrup og formand for Kultur- og Turismeudvalget Michael Mathiasen, vil sammen overvære koncerten på Tikøb Skole, som funder sted 15.

- Det gør mig glad at se hvordan skoleklasser i hele Helsingør Kommune har indtaget natur og uderum efter genåbningen. Det er en rigtig god ide at føje skolekoncerter til noget af det, der kan foregå under åben himmel, siger Gitte Kondrup.

Hun suppleres af Michael Matiesen:

"At vi kan finde nye måder at få musikken ud til skolerne, vidner om den virkelyst der er blandt kunstnere og kulturliv. Et område der er meget hårdt ramt af krisen. Jeg er stolt over at Helsingør Kommune har skolekoncerter på skemaet - også i en tid hvor det kræver ekstra opfindsomhed og samarbejde mellem LMS, musikere og skoler, siger han.