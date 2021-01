Der er fortsat ikke gebyrer på lånte materialer, men nu er det i et par timer om dagen muligt at aflevere sine biblioteksbøger. Foto: Presse

Nu kan man igen aflevere på biblioteket

Der er fortsat ikke gebyr på materialerne, så der er ingen grund til at skynde sig. Gebyrfriheden fortsætter også i to uger efter, at bibliotekerne på et tidspunkt åbner for almindelig brug. Biblioteket udsender til den tid igen en afleveringspåmindelse per mail.