I år har Frivillignet Helsingør valgt ikke kun at invitere flygtningene med, men også andre Helsingør borgere der ønsker at lære kunsten at cykle.

Send til din ven. X Artiklen: Nu kan flygtninge igen lære at cykle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu kan flygtninge igen lære at cykle

Helsingør - 07. september 2020 kl. 05:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ikke alle kan cykle, og Frivillignet Helsingør oplever især, at mange flygtninge ikke har lært at balancere på en cykel. Det er meget dansk at bevæge sig rundt på en cykel, så derfor har foreningen set det som en vigtig aktivitet at sætte i gang for de lokale flygtningevenner.

Nu starter Frivillignet Helsingør igen med sine cykelkurser

- Undervisningen foregår foran Hal 19 ved Kulturværftet, og det er lokale frivillige, der vil hjælpe deltagerne med at holde balancen på cyklen, og træningen med at begive sig ud i trafikken. De basale trafikregler bliver gennemgået og der er fokus på at sikkerheden er i orden. Cyklerne, som egentlig er foldecykler, bliver udlånt af Helsingør Kommune, fortæller Frivillignet Helsingør i en pressemeddelelse og fortsætter:

- I år har Frivillignet Helsingør valgt ikke kun at invitere flygtningene med, men også andre Helsingør borgere der ønsker at lære kunsten at cykle.

Cykelkurset starter tirsdag den 15. september fra klokken 17.00 - 19.00 og vil fortsætte hver tirsdag frem til den 6.oktober.

Ønsker man at deltage på cykelkurset kan man tilmelde dig på Frivillignet Helsingørs Facebookside, og hvis man gerne vil være med som frivillig underviser, kan man kontakte Frivillignet Helsingør på frivillignethelsingor@gmail.com

Man kan læse mere om foreningen Frivillignet Helsingør på deres hjemmeside: http://www.frivillignet-helsingor.dk/