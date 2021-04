Nu kan du få hentet din gamle affaldsbeholder

Nu kan kunder bestille afhentning af gamle affaldsbeholdere og -stativer. Kunderne har hidtil flittige til selv at aflevere gamle affaldsbeholdere og -stativer på genbrugspladsen. Men nu er det muligt at bestille afhentning af de gamle brugte affaldsbeholdere og -stativer. Tilbuddet gælder for kunder, der har fået leveret nye beholdere i foråret 2021 som led i udrulningen af den nye affaldsordning med mere sortering til villaer, parcel- og rækkehuse, og som ikke selv har mulighed for at køre på genbrugspladsen.