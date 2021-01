Medical Nordics testcenter ved Helsingør Bycenter flyttes til færgeterminalen.Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: Nu kan der testes i dagtilbud og på skoler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu kan der testes i dagtilbud og på skoler

Fremover vil det være muligt at teste 700 personer dagligt i dagtilbud, skoler og lignende. Det glæder borgmesteren.

Helsingør - 29. januar 2021 kl. 03:57 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Testkapaciteten i Helsingør Kommune bliver ved med at blive styrket. I den seneste periode er en af Region Hovedstadens kviktestcentre kommet til kommunen i form af Medicals Nordic. Derudover har PCR-testen med tidsbestilling ved Spor 13 på Helsingør Station fået tilføjet endnu en åben dag, således, at borgere kan blive testet tirsdag, torsdag og nu også lørdag.

700 test om dagen Derudover er det lige kommet frem, at en del af Region Hovedstadens testkapacitet reserveres til brug af mobile testenheder i kommunerne. Det vil betyde for Helsingør Kommune, at det fremover bliver muligt at have 700 test dagligt i blandt andet sociale institutioner, på plejecentre, i dagtilbud, skoler og virksomheder.

Det fungerer ved, at Helsingør Kommune hver 14. dag kommer med ønsker til SOS International, der står for kviktestcentrene i Region Hovedstaden, og som bruger Medicals Nordic som underleverandør til at foretage testene.

Glæde på rådhuset Derefter vil de mobile testenheder foretage test de steder, hvor kommunen har ønsket det. Den øgede testkapacitet glæder borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kiær (K).

- Det er et stærkt og vedholdende arbejde fra administrationens side, der nu bærer frugt. Vi har længe ønsket os bedre lokale testmuligheder og undervejs også selv som kommune været nødsaget til at oprette midlertidigt testtilbud. Nu har vi fået meget bedre muligheder - både med adgang for borgerne ugen rundt og samtidig gode muligheder for test af særligt udsatte borgere og medarbejdere. Det er godt arbejde - og det er super vigtigt, så vi over tid kan blive fri for smitte, siger hun.

Medicals Nordic flytter Det er desuden blevet fastlagt, at Medicals Nordic, der hidtil har været placeret ved Helsingør Bycenter, rykker til færgeterminalen, hvor de vil være at finde permanent de kommende måneder. De overtager dermed de lokaler, som Copenhagen Medicals har brugt den seneste periode.