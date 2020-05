Nu kan der bygges 49 huse på Ålsgårde-grund

Som ventet kune Byrådet mandag aften endelig godkende en lokalplan for et »Boligområde ved Møllevej«. Lokalplanen for det, som i dag er et grønt område, som blandt andet ligger op til plejehjemmet Falkenberg og Apperupskolen, giver mulighed for opførsel af op til 49 boliger i maks. to plan fordelt på to byggefelter. Hele lokalplanen gælder en grund, som i dag er ejet af kommunen.

Stort byrådsflertal sagde ja til lokalplan for Møllevej-grund. EL forsøgte forgæves at stoppe byggeri.

