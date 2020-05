De 486 børn, som skal begynde i 0. klasse efter sommerferien kan fra den 11. maj starte i SFO, har Børne- og Uddannelsesudvalget nu besluttet. Foto: Alan Nørregaard

Nu kan de nye 0-klasser begynde at glæde sig

Helsingør - 04. maj 2020 kl. 04:02 Af Simon Wincentz Heim Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er det afgjort. De kommende 0. klasser kan se frem til at starte i SFO fra mandag den 11. maj. Det besluttede et enigt Børne- og Uddannelsesudvalg fredag til et ekstraordinært møde.

Det er i alt 486 børn, der stopper i børnehaver og overgår til det skoleforberedende tilbud med start i SFO fra den 11. maj.

- I dag (fredag, red) tog vi en orientering omkring Store Skiftedag med udvalget, så de kunne melde ind, hvis de mente, at noget var skævt, men udvalget har valgt at holde fast i, at børnene kan starte i SFO den 11. maj, siger Gitte Kondrup (S), som er formand i udvalget.

Store Skiftedag var oprindeligt planlagt til 1. maj, men grundet coronasituationen og Sundhedsstyrelsens restriktioner valgte udvalget dengang at udskyde dagen til den 11. maj. Siden da har det været usikkert, om Store Skiftedag ville blive skubbet endnu en gang.

- Vores bekymring sidste gang var, at vi tolkede Sundhedsstyrelsens retningslinjer som ret restriktive. Det var for eksempel, at forældre ikke kunne få lov at gå med ind og aflevere deres barn i SFO første dag. Det ville ikke fungere, men siden da er der blødt op på retningslinjerne, siger udvalgsformanden.

Stadig begrænset Der er dog stadig ikke fuld åbningstid i SFO'erne, der vil fungere som et begrænset tilbud den kommende tid. Det betyder, at SFO'en holder åbent på hverdage fra klokken 8 til 14.

Det endte med, at et enigt udvalg stemme for, at Store Skiftedag løber af stablen den 11. maj, men udvalgsmedlem Silas Drejer (S) havde dog sine overvejelser, fortæller Gitte Kondrup.

- Silas Drejer foreslog, at vi burde lave beregninger for, hvad det ville betyde, hvis vi rykkede Store Skiftedag til den 10. august, men han endte med at stemme for, at vi holder fast i den 11. maj, siger hun.

De 486 børn, der starter i SFO den 11. maj, begynder i 0. klasse til august.

- Jeg er utrolig glad for, at børnene nu kan starte i SFO. Jeg vil gerne rose personalet på skoler og dagtilbud for at have skabt en stabilitet i en anderledes hverdag med spændende tilbud og gode aktiviteter, siger Gitte Kondrup.