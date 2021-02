Nu igen: Tre varebiler brudt op

Der er snart ikke tal på, hvor mange varebiler, der er blevet udsat for indbrud i Helsingør i de seneste uger - ja måneder.

Mellem onsdag klokken 15.30 og torsdag klokken 06.30 opbrød ukendte gerningspersoner to varebiler, som holdt parkeret på Hestens Bakke. I den ene varebil blev bagruden knust, og fra den blev der stjålet elektrisk værktøj. Fra den anden varebil blev der også stjålet elektrisk værktøj. Her skaffede gerningspersonerne sig adgang ved at knuse vinduet i passagerdøren, hvorefter de skubbede bilen frem, så de kunne komme til dørene bag på varebilen, hvor de borede låsen op.