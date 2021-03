Lokalaftalen blev underskrevet mandag eftermiddag.

Nu har lærerne fået en lokalaftale

Helsingør - 15. marts 2021 kl. 17:44

Mandag 15. marts blev den nye lokalaftale for lærerne i Helsingør Kommune underskrevet. Aftalen er et supplement til den centrale aftale, som er indgået mellem KL og Lærernes Centralorganisation, og den bygger oven på den lokalaftale, parterne indgik i 2019, skriver Helsingør Kommune i en pressemeddelelse.

Helsingør Lærerforening og Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har gennem længere tid drøftet rammerne for lærernes arbejde i Helsingør Kommune. Parterne har hele vejen i forhandlingerne haft for øje, at samarbejde og dialog er nøgleord.

Drøftelserne har båret frugt, og der er nu indgået en lokalaftale.

Parterne er enige om, at den gode undervisning er afgørende for, at eleverne tilegner sig en række kundskaber og færdigheder, der har betydning for dem, mens de går i skole, for deres tilværelse efter skolen og for samfundet som helhed. Lokalaftalen er med til at sætte rammerne for den gode skole.

Parterne er enige om, at et forpligtende samarbejde, der skaber gennemskuelighed og overblik over arbejdstiden og prioritering af opgaverne, styrker grundlaget for et godt arbejdsmiljø og en god skole. Med aftalen ligger der en forpligtelse for parterne til sammen at lave en god skole.

Maksimalt timetal Lokalaftalen fastholder et årligt maksimalt undervisningstimetal for lærere og børnehaveklasseledere, sikrer forberedelsestiden og tid til klasselæreropgaven generelt. Parterne er enige om, at det er væsentlige elementer for at skabe en god skole og en god arbejdsplads. Samtidig giver aftalen plads til, at der kan bygges videre på det lokale samarbejde og den opbyggede skolekultur.

Fokus på nyuddannede Aftalen rummer også en ordning, så nyuddannede lærere får færre timer i de to første år. Samlet set forventer parterne, at lokalaftalen kan bidrage til, at flere har lyst til at være lærere i Helsingør Kommune.

Nu skal lokalaftalen ud at leve på skolerne, og parterne vil fællesskab præsentere den for skolelederne og tillidsrepræsentanterne i den kommende uge.

Formanden for Helsingør Lærerforening Merete Svalgaard Knuhtsen er godt tilfreds med den nye lokalaftale og siger:

- Med indgåelsen af A20 centralt lægges der op til en kulturforandring på skolerne, så skoleledelse fremover foregår i tæt samarbejde med lærerkollektivet og tillidsrepræsentanten, siegr hun.

Centerchef Rikke Reiter udtrykker stor glæde over, at det gode forhandlingsklima har båret frugt og siger:

- Jeg håber også, at de gode rammer for lærerne kan være med til at tiltrække endnu flere dygtige lærere til Helsingør - og til at blive her.

Forhandlingerne er gennemført af et forhandlingshold bestående af:

Helsingør Lærerforening:

Kredsformand Merete Svalgaard Knuhtsen. kredsstyrelsesmedlem Jesper Petersen

Helsingør Kommune: Faglig leder, Lene Tetzlaff-Petersen, Skoleleder samt lokal formand for skolelederforeningen, Andreas Elkjær